外籍觀光客不文明行為 日本很傻眼

特派員看世界專欄隨著外籍觀光客暴增，水族館和飯店等日本業者，以及富士山、岐阜縣合掌村和京都清水寺等知名景點，盤點種種令人傻眼的「不文明」旅遊行為，苦於應付。

位於東京都江戶川區的葛西臨海水族園決定，今天起暫時關閉可親近鯊魚和海鰩專區，何時重開則尚未決定。

日本媒體報導，園方表示，暫時關閉親近魚的交流專區，主因中國大陸觀光客等對這些魚「伸魔爪」，拉扯或用指甲掐，魚兒體力變弱。

這個專區於7年前設立，在長14公尺的水族箱中有約10隻小鯊魚和海?，可供遊客輕輕碰觸魚背等。員工會指導遊客要觸摸之前先洗手。今年7、8月，有許多親子團、外籍人士觸摸魚，有些人的手因塗防曬膏而使得水質惡化，讓魚兒食慾差。

日本許多古色古香的歷史景點如今同樣面臨外籍遊客不文明行為，像是知名的茅草蓋頂合掌式聚落的岐阜縣白川村荻町地區（通稱白川鄉），現在非假日也湧進許多遊覽車、遊客，其中有7、8成是外籍觀光客。

「白川鄉‧五箇村的合掌聚落」（岐阜縣、富山縣）於1995年登記世界文化遺產。訪客1990年約66萬人次，但1996年暴增為逾100萬人次。2008年約增至186萬人次。人車湧入，導致塞車嚴重，於是合掌村從2007年起呼籲遊客盡量少開車，2009年來禁止大巴士進村。由於沒有禁止遊客開自家車，村落多出許多民間停車場。

2012年，聯合國教育科學文化組織（UNESCO）的諮詢機構「國際文化紀念物暨歷史場所委員會」（ICOMOS）致函合掌村指出，民間停車場會破壞傳統田園風景。另一個問題是，民間停車場賺飽，村營停車場沒人利用，收入大減，將使得村落很難做好維護景觀工作。

此外，遊客應盡量自我克制進入的地區，外籍客卻租車闖入。有些外國人看到在辦喪禮，很感興趣還拍照，也有外籍客夜闖民宅庭院，引發摩擦。

2013年登記為世界文化遺產的富士山也面臨難題。在登記時，聯合國教科文組織公布的決議文指出，要維護富士山的神聖與景觀，應研究進山人數多少才適當，並制訂管理方針。

日本電子媒體報導，中國大陸觀光客在富士山周邊，試圖偷走石頭而遭到日本人阻止。還有傳統景點水池，豎立「請勿投錢幣」的中文告示，當中國大陸客被糾正時，遊客竟回嗆：「在中國的話，都可以投錢」。

在京都清水寺著名的招好運地點「音羽瀑布」，遊客大排長龍等著用杓子喝象徵「學業成功」、「戀愛成功」、「延命長壽」的水，一位來自台灣的女性看到有外籍觀光客拿手帕在池水洗，還有些人拿寶特瓶裝水，她搖頭地予以糾正。

這位女性說：「或許自己雞婆了點，但這裡是神聖的地方，對於這些行為，實在很看不過去。」

享受異國情調，感受和風文化是好事，但夏季在京都清水寺、金閣寺等地，較讓日本人在意的是有些穿著輕便和服的台灣或大陸等外籍觀光客踩著木屐走路外八字、有些人穿著運動鞋，手中拿著融化的冰淇淋，美感盡失。

今年4月傳出，北海道觀光振興機構（札幌市）去年所發行針對中國大陸觀光客禮儀指南做了修訂，中國大陸人說：「這好像對中國人貼標籤，認為中國人就是會做出沒常識、不文明的旅遊行為」。

該機構表示，隨著中國大陸觀光客增加，飯店屋內被弄髒、喧鬧的情況變多，希望飯店業者和遊客都能賓主盡歡，因此製作附帶插圖的禮儀指南。1050902

(中央社)