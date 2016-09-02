涉虐殺貓咪斑斑 陳皓揚遭追加起訴

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犯下虐殺貓咪大橘子的前台灣大學澳門籍學生陳皓揚，又涉嫌殺死貓咪斑斑，台北地檢署今天依動物保護法將他追加起訴，並請法院從重量刑。

另外，警方移送陳皓揚竊盜罪部分，檢方認為陳皓揚一開始就是要殺害斑斑，並非想要偷來飼養，予不起訴處分。

台北市文山區餐廳「動物誌」8月2日透過臉書粉絲團PO上店貓「斑斑失蹤」訊息，並放上路口監視器錄影畫面，希望大家一起協尋，文山第二警分局接獲店家報案後，經過動保團體指認，發現凶手就是虐殺溫州街流浪貓「大橘子」，遭檢方起訴的陳皓揚。

台灣大學8月30日表示，據獎懲委員會決議，給予涉虐貓再犯的化學工程學系澳門僑生陳皓揚退學處分，並建議接受精神科治療，真誠面對後續司法責任，校方也再次對虐貓事件表達遺憾。1050902

(中央社)