新北菜市場辦促銷 買菜抽大獎

我要評比

新北市傳統市場即日起舉辦促銷活動，逛市場購物除可享優惠，消費滿百還可參加摸彩活動，有機會抽大阪來回機票等大獎。

新北市市場處今天舉行促銷活動開跑記者會，經濟發展局長施威全趕上寶可夢抓寶熱潮，特別扮演起抓「寶」大師，帶領大家收服新北傳統市場多項好康優惠於「新北寶貝球」裡。

施威全表示，9月來新北逛菜市場，消費滿百元可獲得摸彩券1張，可抽日本大阪雙人來回機票、Dyson吸塵器、市場消費券等多項好禮。

他表示，新北各傳統市場不僅環境整潔，更在經濟部評比中獲得優秀成績，希望藉由促銷活動，讓菜市場成為方便逛、方便買又便宜的地方。

市場處表示，泰山市場、汐止黃昏市場、瑞芳第二市場、金山第一市場和淡水中山市場推出滿額送好禮，汐止觀光夜市也加碼舉辦「健走拿好康」，參加活動有機會獲電視等好禮；市場處還推出網頁遊戲，邀大家體驗新北好市生活並有千項好市生活禮等你拿。1050902

(中央社)