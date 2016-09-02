韓團水晶男孩16年復合 首爾辦演唱會

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解散達16年之久的南韓偶像團體水晶男孩將於10至11日，在首爾奧林匹克公園體操競技場舉辦演唱會。

男團水晶男孩所屬經紀公司YG娛樂今天發布水晶男孩「2016 SECHSKIES CONCERT YELLOW NOTE」演唱會的官方海報。殷志源、李宰鎮、金在德、姜成勳、張水院5名成員一如16年前的美少年，各穿著彰顯自己個性的服裝，渾身上下充滿魅力。

南韓「體育朝鮮」報導，演唱會命名「YELLOW NOTE」意義深長，表示水晶男孩將與粉絲們一同續寫新的故事。

YG娛樂老闆梁鉉錫的大舅子、水晶男孩成員李宰鎮也充分發揮繪畫天賦，參與演唱會上播映的動畫片製作，以及周邊商品的設計工作。1050902

(中央社)