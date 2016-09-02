中秋連假到來 北市推薦親溪景點

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中秋節4天連假即將到來，北市工務局大地工程處嚴選北投區、內湖區、信義區等親溪景點，讓民眾不須跑到外縣市，在台北市一樣能享受大自然的清新。

北市工務局選出北投區行義溪、內湖區大溝溪、信義區舊埤溪等3處親溪景點，推薦給民眾，其中，行義溪近鄰陽明山國家公園，可欣賞地熱景觀。

位在內湖區大湖山莊街底的大溝溪，歷經各時期地層變動，形成特殊景館，並保有自然生態，沿著大溝溪畔的綠蔭隧道，步行十分鐘後可到達圓覺瀑布。

至於信義區的舊埤溪，周邊有和興炭坑等景觀，成為鬧中取靜的景點，沿著運煤礦車軌道進入園區，裡面有許多礦坑工作歷史、回憶。

北市府大地處表示，這3處景點具備豐富自然生態、特色景觀，民眾可利用中秋連假前往，不須到外縣市觀光勝地人擠人。1050902

(中央社)