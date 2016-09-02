新軍事戰略 蔡總統盼明年1月提出
總統蔡英文今天表示，進入21世紀，威脅型態有明顯改變，應調整作戰思維，國軍在用人和經營管理上也要有創新做法，希望明年1月就能看到確認方向、改變文化的新軍事戰略。
蔡總統上午出席國防部民國105年軍人節暨全民國防教育日表揚活動時說，軍人真的很辛苦，幾乎24小時待命，常錯過家人重要日子。無法陪伴家人的遺憾，有時不是用「對不起」3字就可表達，她要代表國家感謝國軍弟兄姊妹奉獻及家屬體諒。
蔡總統說，5月20日後前往許多國軍基地，觀察官兵們訓練和生活情形；她了解基層部隊有太多雜務，壓縮專業訓練時間，甚至連休息時間都不太夠；演訓場地不足，實戰演練空間如果受限，長期下來將導致整體戰力下降。
蔡總統表示，這幾年來從「軍中人權」、「管理紀律」到「演訓安全」一連串突發事件，讓國軍弟兄姐妹感到挫折，部隊裡不少事偏離當初規劃用意而流於形式。
蔡總統說，過去幾十年間，缺乏上位軍事戰略指導更新，各軍種依自我本位建軍備戰，造成資源重複投入，或軍力無法極大化。
蔡總統表示，進入21世紀已10多年，威脅型態已明顯改變，作戰思維應有調整，尤其是隨募兵制逐漸到位，部隊人力結構、人員數量和素質要求不同以往，國軍在用人和經營管理上，須有創新做法。
蔡總統說，文化上的問題，不是表面功夫可解決；制度面疏漏，不是增加預算就可修正。面對艱鉅改革戰役，首先須建構新軍事戰略，國家軍事戰略擬定，就是擬定國家建軍目標，「不只是一個文書作業，而是一個確認方向、改變文化的行動。」
蔡總統表示，在國防部長馮世寬和參謀總長嚴德發督導下，現正積極進行這套確認方向、改變文化的軍事戰略，希望明年1月就能看到改革初步大方向。1050902
(中央社)
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