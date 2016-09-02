潘文忠：兩岸青年交流 不該因政治抹煞
部分媒體報導，中國大陸短期研修生來台數量減少，教育部長潘文忠今天澄清，其實變化幅度不大，但仍向陸方喊話，「兩岸應秉持青年學生機會，不適合因政治考量去抹煞或減少。」
潘文忠表示，根據教育部的統計，暑假期間來台的中國大陸學生，包括研究生和大學部，整體仍維持一定穩定度，兩岸大專、服務中心都一直有密切聯繫。
潘文忠說，從大方向來看，台灣仍非常希望給兩岸學生學習交流的機會，相信陸方也會考量，兩岸青年最需要交流和彼此學習。他呼籲相關機關用這樣的態度，繼續為青年學生創造的機會。
對於陸生來台人數的變化，潘文忠說，對於「過渡」和「階段性」的變化，都值得進一步觀察，重點是「兩岸應秉持青年學生機會，不適合因政治考量去抹煞或減少。」1050902
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。