潘文忠：兩岸青年交流　不該因政治抹煞

部分媒體報導，中國大陸短期研修生來台數量減少，教育部長潘文忠今天澄清，其實變化幅度不大，但仍向陸方喊話，「兩岸應秉持青年學生機會，不適合因政治考量去抹煞或減少。」

潘文忠表示，根據教育部的統計，暑假期間來台的中國大陸學生，包括研究生和大學部，整體仍維持一定穩定度，兩岸大專、服務中心都一直有密切聯繫。

潘文忠說，從大方向來看，台灣仍非常希望給兩岸學生學習交流的機會，相信陸方也會考量，兩岸青年最需要交流和彼此學習。他呼籲相關機關用這樣的態度，繼續為青年學生創造的機會。

對於陸生來台人數的變化，潘文忠說，對於「過渡」和「階段性」的變化，都值得進一步觀察，重點是「兩岸應秉持青年學生機會，不適合因政治考量去抹煞或減少。」1050902

(中央社)