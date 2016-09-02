遭客訴店員臉很臭 羅志祥回應了！

遭客訴店員臉很臭，羅志祥現身回應。（圖／本報系資料照片）

舞王羅志祥(小豬)演藝事業亮眼，在唱片、戲劇、主持等領域都有不錯成績，副業潮流服飾也經營得有聲有色，日前他抽空到店裡幫忙，站了半天，讓他有感而發在臉書發文「覺得員工們都好辛苦」，不料卻遭網友客訴，控店員臉很臭，隨後羅志祥也留言回應了！

羅志祥日前到店裡幫忙，站了半天，讓他有感深知員工的辛勞，感嘆創業不容易、打拚要出全力，不過卻遭網友反應，客訴有些店員臉很臭「好像欠她錢、不歡迎你一樣」，隨後羅志祥也留言「不好意思，我們會改進的，謝謝你們，真心的抱歉！」

羅志祥現身回應，獲得網友直誇他身為老闆很用心，其他網友也留言緩頰「他們應該是在忙臉色才會比較嚴肅一點吧」，呼籲大家要多給點鼓勵。

(中時電子報)