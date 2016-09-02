自行車事故死亡率 8年來翻倍成長
自行車正夯，事故死亡也暴增！台北醫學大學最新調查指出，腳踏車事故事件數量與死亡率，8年來皆倍增，在頭部外傷的患者中，沒戴安全帽者高達5分之1以上都是中重度，成為植物人、死亡、傷殘的機率都比戴安全帽者高，盼推動自行車強制戴安全帽。
衛福部前部長、台北醫學大學講座教授邱文達過去推廣機車強制戴安全帽，近來更進一步盼推動自行車戴安全帽，希望減少事故傷害時，民眾發生嚴重的腦出血、腦挫傷甚至是死亡機率，並降低相關併發症風險。
許多縣市都有Youbike或其他公共自行車租賃系統，帶起民眾騎車風潮，自行車相關傷害也不容忽略。北醫大傷害防治研究所助理教授郭家英以全台急診資料統計分析，自行車事故傷害，從2005年的7213件，暴增到2015年的1萬4874件，翻倍成長。自行車事故死亡佔交通事故死亡的比率，也從2005年3.55％提升2013年的6.74％。
郭家英說，都會區與鄉村地區的騎車型態不同，都會區以通勤為主，上下班、上下學的尖峰時刻，是事故發生率較高的時間點；鄉村地區則是下午時候，自行車事故數量較多。
在這些自行車事故傷害中，沒戴安全帽的人嚴重程度，都比戴安全帽者高非常多，未戴者死亡、變植物人、傷殘的狀態，比戴安全帽者高2.419倍。整體而言，以進入急診的病人來看，未戴安全帽者超過5分之1都是中重度的頭部外傷，戴安全帽者僅2.3％較嚴重。
邱文達表示，他自2007年開始推動自行車強制戴安全帽立法，但至今仍在勸導階段，希望各界共同努力，降低自行車事故傷害。
(中時)
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