軍公教提撥率暴增3倍？銓敘部：只是參考
軍公教人員明天為年金改革上街頭，考試院銓敘部長周弘憲今天提出警告，據最新精算結果，公務員退撫基金負債高達2兆3千餘億元，軍人帳戶將於2020年破產，教職與公務人員帳戶分別於民國2030年、2031年陸續破產，為維持不破產及未來50年財務平衡，提撥率要大幅提升，從目前12%提升三倍多，未來公務員提撥率約36%、教育人員41%、軍職人員38%。「年金制度非改不可」。
被問到提撥率增3倍是否定案？周弘憲解釋，提撥率達30%幾，是依據精算報告，只是參考，這是目前基金財務狀況，這不是銓敘部及考試院政策，依規定每3年精算1次，各種假設都是有所變動，基本上會參照各種數據及資料，會依照比較精確的精算，會破產也是依照精算報告，未來配合年金改革委員會結論，才會提供腹案。
考試院上午舉行第12屆考試院就職兩周年記者會，考試院長伍錦霖致辭時表示，年金改革非做不可，盼各界在不傷公務員尊嚴急感情下，共同努力、也為下一代做功德，呼籲公務員安心支持改革，為民服務，盼圓滿達成年金改革目標。
周弘憲會中指出，涉及年金制度存續，必須建立公平、合理、永續的制度，責無旁貸，未來年金改革，或許對公務人員退休所得減少，情非得已，希望為下一代、下下一代共體時艱，希望在不傷害情感前提下，請公務員放心、安心，希望大家一起做改革夥伴。
(中時)
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