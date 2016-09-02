發片爆糾紛　玲瓏改名慶慶重新出發

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玲瓏改名慶慶重新出發。（海蝶音樂提供）

玲瓏改名慶慶重新出發。（海蝶音樂提供）

大陸歌手玲瓏發片路一波三折，原訂５月底發片一延再延，７月辦完新歌演唱會依舊未能發片，傳因與前團隊爆糾紛，黯然終止合作，她近來改回本名「慶慶」重新出發。

為順利發片，她找算命師改名，被指「玲瓏」藝名沒主題，建議她用名「慶慶」重新出發；她包辦10首作曲及５首歌詞創作的同名專輯今天推出，開心說：「這張赴美製作的心血結晶就要跟大家見面，希望台灣的粉絲會喜歡。」

(中時)