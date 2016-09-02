新北市YouBike全數恢復營運

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新北市YouBike站歷經2天搶修，今中午全數恢復營運。（張立勳攝）

YouBike系統在8月31日爆發全台大當機，新北市304個YouBike站歷經2天搶修已於今（2）日上午12點全數恢復營運，新北市交通局表示，民眾在系統故障期間若發生租借扣款爭議，會要求微笑單車公司從寬認定。

交通局說，暫停營運期間造成民眾的不便，將依契約相關規定向YouBike公司開罰，後續持續監控系統穩定性，並要求該公司提出檢討改善計畫，避免類似事件再次發生。

(中時)