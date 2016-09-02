就是巨浪-1 美專家：陸可能提供北韓潛射飛彈
一名美國專家1日稱，平壤上周成功試射的潛射彈道飛彈，可能是中國提供的。
據韓聯社報導，美國德州安吉羅州立大學（Angelo State University）北韓專家貝克托（Bruce Bechtol）在接受「約翰貝區勒秀」（John Batchelor Show）廣播新聞節目專訪時指出，北韓名為KN-11的潛射飛彈，根本是中國巨浪-1潛射飛彈的「翻版」。
「從北韓發射飛彈看來，它就像是巨浪-1的二級導彈，而由它是固體燃料飛彈看來，也正像是巨浪-1，」貝克托說，北韓發射的飛彈不是「巨浪-1，就是極為酷似的變體。」
他甚至指出，只要瞧瞧巨浪-1和北韓的潛射飛彈，就會發現「它們看起來根本一樣」。
貝克托說，中國有提供北韓軍武的紀錄，近年還向中方採購了用以載運並發射飛彈的機動舉升式飛彈發射車（transporter-erector-launcher，TEL）。他並表示，他與以色列費雪研究院（Fisher Institute）的太空計畫專家殷巴爾（Tal Inbar）共同研究的結果認為，北韓的潛射飛彈可能來自中國。
貝克托指出，兩人都認為，除了巨浪-1外，真的再也沒有任何飛彈看來像是北韓潛射飛彈的翻版。
美國國務院發言人柯比（John Kirby）拒絕對貝克托的看法加以評論，他在例行記者會中表示，「無法對情資問題發表談話」。
(中時電子報)
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