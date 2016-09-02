美網》世界排名122 美19歲唐納森闖第3輪
美國19歲小將唐納森(Jared Donaldson)，美網男單首輪擊敗比利時一哥、世界排名第12的高芬(David Goffin)，2日再直落三7比5、6比3、6比3拍落塞爾維亞世界排名32卓伊奇（Viktor Troicki），成為繼2007年18歲的楊恩（Donald Young），挺進第3輪最年輕選手。
來自羅德島，地主小將唐納森美網自會外賽一路挺進會內賽，前兩輪連續擊敗世界排名50名內好手，生涯大賽首闖第3輪，讓他成為本屆最大黑馬。面對卓伊奇他全場擊出37記致勝球，優於對手的33記，且6度破發卓伊奇。
唐納森說，「我盡可能的專注場上，打出自己的球賽，一分一分打下來。」前兩次美網都首輪止步，這回首次在地主球迷面前殺進第3輪。他接下來將遭遇世界排名21，先前擊敗盧彥勳的克羅埃西亞巨人卡洛維奇(Ivo Karlovic)。
唐納森不在意自己的關注度不如其他新秀，先前闖進會內賽他表示，「我的確是120名的選手，這並不驚豔，但這不會是我生涯的終點。我希望能夠成為世界前10、前5甚至世界第1。」
(中時電子報)
關鍵字：Jared Donaldson、唐納森、美網
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