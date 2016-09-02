1-6月 尼加拉瓜僑匯收入7.07億美元

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尼加拉瓜中央銀行今天表示，今年前7個月，尼國共收到總額7億740萬美元的僑匯，比去年同期成長了4.2%。

央行指出，上述金額的僑匯有54.7%來自美國，21.6%來自哥斯大黎加以及8.5%來自西班牙。

根據央行的報告，僅7月單月尼加拉瓜收到的僑匯有9870萬美元，比去年同期增加1.1%。

在今年前7個月中，尼加拉瓜收到僑匯最多的月份是3月，單月總額為1億770萬美元，其次是5月，1億740萬美元，4月，1億350萬美元以及2月，1億340萬美元。

去年尼加拉瓜全年收到的僑匯達到11億9340萬美元，是20年來最高的的紀錄，總額占尼國去年國內生產毛額的10.9%。 1050902

(中央社)