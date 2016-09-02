反課綱4生遭判刑 潘文忠：尊重司法
反課綱學生去年7月闖進教育部，其中3人被台北地方法院分別判拘役30日、40日及緩刑2年，及120小時勞動服務。教育部長潘文忠今天表示，過程中已表達立場，盼不予追究，但仍尊重法院判斷。
潘文忠重申，告訴乃論部分教育部已撤回，但有部分涉及到公訴，「法院的判斷，行政機關有必要尊重。」但他表示，在訴訟過程中，教育部已明確表達立場，希望看在學生的身分不予追究。
潘文忠表示，他上任教育部長後與學生坐下來談，瞭解學生對公共事務的關心與熱情，只要給予機會和空間，也都願意理性溝通、尊重不同的意見。
教育部已開放課審會納入學生代表，潘文忠說，希望青年參與課綱審議，能對課綱有更深度的瞭解。最近教育部為學生代表舉辦研習，也都看到參與者非常認真地發問和學習，未來定會對公共事務的推動，產生很好的助力。
教育部主任秘書陳雪玉昨天表示，公訴罪尊重司法判決，會再進一步瞭解判決書內容，如果學生上訴，教育部仍會維持一致立場，希望不予追究。1050902
(中央社)
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