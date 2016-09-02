大巨蛋案 柯文哲：進入法律訴訟最下策

台北市長柯文哲今天說，就算大巨蛋解約，也不見得會拖在那裡，且談判會繼續進行，進入法律訴訟是最下策，「我自己要想清楚，不曉得這位老先生腦袋在想什麼」。

柯文哲上午出席「台北市參與式預算提案成果發表會」，會後接受聯訪時，媒體提問關於柯文哲與遠雄董事長趙藤雄見面談大巨蛋，兩人各無交集，若大巨蛋解約市府作法為何，柯文哲做以上表示。1050902

(中央社)