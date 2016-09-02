『夢工廠動畫特展』10月29日來台盛大展出

夢工廠動畫特展展區-400項原廠直輸來台展品。(時藝多媒體提供)

深獲全球粉絲喜愛的『夢工廠動畫特展』，全球巡迴第五站將來台展出。『夢工廠動畫特展』屆時將帶來400多項經典動畫大片《史瑞克》、《功夫熊貓》、《馬達加斯加》、《馴龍高手》等原廠展品與動畫概念草圖來台展出。為加碼回饋台灣影迷，本次還特別邀請曾榮獲動畫界最高榮譽《安妮獎》，夢工廠華裔特效大師李立民返台參加開幕活動。此外，『夢工廠動畫特展』也同步結合校園，號召全國50名大學生於展期間擔任導覽員志工，近距離感受國際級動畫製作過程。『夢工廠動畫特展』展期為2016/10/29至2017/02/05，於國立臺灣科學教育館盛大展出。

『夢工廠動畫特展』在台北 三大主題區一睹國際動畫製作奧秘

本次展覽提供粉絲絕無僅有的機會，探索夢工廠工作室動畫、藝術、科技以及說故事的視覺美學。『夢工廠動畫特展』展開國際巡迴，繼澳洲、新加坡、紐西蘭和韓國後，台灣為全球第五站。影迷們能藉由本次展出，探索動畫從無到有的堆疊過程、了解生硬的2D草圖如何演變成生動的3D動畫。本次展出共計超過400項原廠直輸來台的展品，皆取材自多部深受喜愛的經典動畫大片，其中包括從未曝光的概念圖、模型及原創藝術作品等。此外，展內還設置多項互動裝置，讓影迷能夠設計自己專屬的動畫短片，搖身一變成為小小動畫家。

巨幅數位動畫分鏡圖 (故事區)。(時藝多媒體提供)

47座模型及草圖 (角色區)。(時藝多媒體提供)

本次展覽分為三大區域：角色、故事、和世界：角色區展示了47個精緻雕塑模型、美術概念設定和草圖；故事區則由分鏡師康拉德·維儂及導演湯姆·麥格拉斯運用巨幅數位動畫分鏡圖，透過影片的方式，生動的演繹《史瑞克》和《馬達加斯加2》中的精采片段；世界區內有精心打造的180度弧形螢幕，讓影迷宛如乘坐在『沒牙』背上，翱翔於《馴龍高手》中的博克島，體驗前所未有的視覺震撼。

180度弧型劇場 (世界區)。(時藝多媒體提供)

夢工廠華裔特效總監李立民返台支持 預售票限時開賣

本次台灣展出，特別邀請夢工廠華裔特效總監李立民返台，李立民曾以《功夫熊貓》中的特效片段，獲得國際動畫界最高殿堂『安妮獎』的肯定，本次將以貴賓的身份參與開幕活動，並分享二十年的動畫創作歷程。此外，『夢工廠動畫特展』為讓台灣的大學生們，有機會近距離搶先一睹世界級動畫製作過程，在本次的展出中，將選出五十名大學生擔任導覽特派員，除在展期間協助導覽工作外，還有機會獲得夢工廠提供的神秘好禮，進一步資訊請留意官網訊息。

『夢工廠動畫特展』台灣站，好康再加碼! 自8月27日起，推出220元的預售票，機會難得，敬請把握。詳細購票資訊，請洽詢官網。

互動裝置區域。(時藝多媒體提供)

購票方式

超商購票：7-11 ibon、全家FamiPort、萊爾富Life-ET

網路購票：玩秀網 x i玩票、博客來、GOMAJI、udn售票網、17 Life、Accupass

(中時電子報)