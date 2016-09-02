限縮陸生來台 各大學哀鴻遍野
受兩岸政治影響，中國限縮陸生來台，學位生、短期研修生人數都驟減，對此，教育部長潘文忠表示，從數據來看，學位生部分變化不大，且兩岸招考中心仍有密且的互動，這只是階段性的現象，但也呼籲對岸，不應該有政治性的考量，阻止學子的學習機會。
不少私立大學都表示，短期交換學生至少掉1到3成，過去短期交換生每年來台人數都很穩定，新學年首次出現學生數下降現象，各大學哀鴻遍野，有苦說不出，有學校一學期學雜費收入就短少近千萬元。
對此，潘文忠認為，這只是階段性的現象，台灣還是很值得對岸學子就學的地方，希望對岸讓學生自行選擇，不要因政治性考量，抹煞了學生學習機會。
(中時)
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