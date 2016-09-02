劉德立午宴巴商工部國際貿易談判次長
中華民國駐巴拿馬大使劉德立當地時間26日午宴巴商工部國際貿易談判次長沙拉薩（Diana Salazar），席間雙方曾就兩國貿易往來交換意見。
巴拿馬國際貿易談判司長賈瑞多（Luis Garrido）、國際貿易協定管理司長皮內達（Alexis Pineda）、商業保護組長卡斯蒂約（Linda Castillo）及國際貿易協定管理組長哈定（Ruth Harding）在座。
沙拉薩表示商工部正與韓國進行自由貿易協定磋商，她憶及前與中華民國政府磋商自由貿易協定時之情形猶如昨日歷歷在目，並對能促成臺巴自由貿易協定順利於2003年完成簽署表示與有榮焉。
劉德立表示，除上述協定外，大使館已於3月與巴拿馬外交部簽署兩國技術合作協定，中華民國政府可望於9月下旬派遣專家來巴執行防制目前肆虐哥斯大黎加之柑橘黃龍病疫情入侵巴國之合作計畫。
沙拉薩及與宴貴賓也分享與中華民國政府磋商FTA期間之經驗及趣聞，渠等咸表臺灣政經建設之進度情形，印象深刻，尤對臺灣精緻美食讚不絕口。餐宴歷時約90分鐘，賓主盡歡。1050902
(中央社)
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