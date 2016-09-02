陸泡麵銷量跌　調查：或受網路訂餐影響

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媒體報導，中國大陸網路業務的快速發展及電商的普及，可能是導致速食麵（泡麵）銷量大幅下跌的原因之一。

現代快報今天報導，隨著消費升級，速食麵在大陸被指「賣不動了」。

報導表示，近日探訪南京多家超市，發現儘管速食麵的口味越來越豐富，但消費者卻逐漸流失。

報導指出，受到網上訂餐的快捷及電商的普及等因素影響，以速食麵為代表的一批快速消費品市場正在萎縮。

報導表示，根據調查，大陸速食麵銷售市場自2010年以來都呈現不景氣。

報導說，隨著消費理念的提升，速食麵「沒營養」、「不健康」等標籤也逐漸在人們心中放大。

報導表示，儘管以上說法並無定論，但資料顯示，從2011年開始，大陸速食麵的銷量持續5年下跌。去年，大陸速食麵的銷量更是大幅下滑12.5%。1050902

(中央社)