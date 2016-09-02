深夜未亮大燈開快車 女剛吸完毒就上路

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王姓女子深夜駕駛自小客車未開大燈於快車道高速行駛，高雄市警方攔查，發現她臉色蒼白且車內滿是抽完的菸蒂，並在隨身背包查獲摻毒咖啡包。王女供稱，剛服用毒咖啡包就上路。

高雄市政府警察局鼓山分局今天表示，員警巡邏至鼓山區中華一路時，發現這輛自小客車未開大燈於快車道上高速行駛，十分危險，因此尾隨3個路口後，引導王女將車輛停至慢車道路旁。

員警發現王女臉色蒼白，查出有毒品前科，且車內滿是抽完的菸蒂，進一步於隨身背包內查獲摻有混合型二級毒品毒咖啡包6包。

警方表示，王女供稱毒咖啡包以每包新台幣400元向不詳男子購得供自己服用，因壓力大服用後精神恍惚，才因而忘記開大燈就上路。

警詢後，全案依毒品危害防制條例送辦，警方也規勸王女，否則發生車禍的後果不堪想像。1050902

(中央社)