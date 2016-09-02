鄭徐高鐵10日通車 山東到陝西6小時

我要評比

中國大陸又增加一條高鐵路線。從江蘇省徐州東站到河南省鄭州東站的鄭徐高鐵預計10日通車，從山東至陝西大約6小時可達。

淄博晚報報導，鄭徐高鐵已試車完畢，開始預售10日通車車票。

徐州東到鄭州東的線路全長362公里，設有9個車站，設計最高時速為每小時350公里。屆時大陸鐵路運行圖將微調。1050902

(中央社)