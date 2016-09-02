非洲天文迷一睹奇觀 日環蝕閃耀3分鐘
壯觀的日環蝕奇景今天早上出現在非洲上空，月球遮住太陽時將使太陽變成一圈「紅色火環」，在天空中閃耀3分鐘左右。
法新社和太空資訊網站Space.com報導，在日蝕達到高峰時，明亮的太陽被黑色月球陰影遮住，只露出周圍一圈亮光，但這個景象只有非洲中部、馬達加斯加和留尼旺島約100公里狹長地帶的人們有眼福飽覽。
在這個地帶的東西南北邊，民眾只能看到日偏蝕，或根本看不到。
當地球、月球和太陽的位置來到近乎一直線時，就會形成日環蝕。
但不像太陽全部被遮住的日全蝕，月球有時離地球太遠時，視直徑太小不足以全面擋住太陽。
跟兩個女兒一起在印度洋留尼旺島西南邊觀賞這個天文奇景的葛朗丁（Jeremy Grondin）開玩笑地說：「我想看這個奇觀，因為下一個日環蝕是200年後，就連我女兒都老到看不到了。」（譯者：中央社陳昱婷）1050902
(中央社)
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