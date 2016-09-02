公務員3日可能遊行 伍錦霖：未違法
考試院長伍錦霖今天談到明天可能有公務人員上街遊行表示，九三軍公教勞遊行在假日舉行，沒動用公家資源，也非為特定政黨舉辦，沒違反公務員服務法等相關法規。
監督年金改革行動聯盟計畫在九三軍人節當天，率領軍公教勞退休團體進行「抗議（總統）蔡英文，霸凌軍公教」大遊行。
伍錦霖上午主持考試院第12屆就職2週年記者會受訪表示，希望大家冷靜、理性、顧大局。就法制面，與集會遊行法、公務人員行政中立法與公務員服務法等有關，3日是假日，遊行沒動用公家資源，也不是為特定政黨，法制面沒違反相關規定。
此外，考試院或銓敘部針是否有年金改革腹案？他說，這次年金改革與前總統馬英九民國102年推動年金改革方式不同，考試院、銓敘部不宜就實質內容發表意見，要尊重總統府國家年金改革委員會，避免外面認為考試院已決定要怎麼做。
伍錦霖表示，即使實質討論階段，銓敘部提出的建議草案也只是提供年金改革委員會研議討論議案，不算考試院決策。
他說，衷心期盼大家本著為國家、下一代共同負責、做功德心態，彼此尊重、包容與諒解；公務員部分，希望不要損及公務員尊嚴、傷及感情，讓公務員安心為民服務。
銓敘部長周弘憲說，年金制度到非改不可地步，據公務人員退休撫卹基金精算，軍人帳戶民國109年破產，教職民國119年，公務員民國120年；為不破產，現行提撥率12%，可能要提高3倍多。
未來提撥率是否提高3倍？周弘憲表示，只是引用精算數據，讓大家進一步了解基金財務狀況，不代表要提高到3倍。
周弘憲說，未來年金改革，公務人員退休所得或許會減少，「情非得已」，希望大家為下一代共體時艱，支持改革。1050902
(中央社)
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