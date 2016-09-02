無視派出所 多名機車騎士呼嘯而過

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太歲爺頭上動土？新北市中和區8月31日晚間10時許，多名機車騎士行經連城路往中山路方向，經過員山派出所前，不但逆向行駛、未戴安全帽，還沿路點燃信號彈、呼嘯而過，造成附近居民恐慌，公然挑戰警方公權力。

警方表示當晚並未接獲報案，經核對行車紀錄器與路口監視器，目前已掌握3台機車車號，車主設籍於新莊、蘆洲等地，將通知他們到案說明，並加強該路段巡邏守望。

依《道路交通管理處罰條例》，機車騎士未戴安全帽開罰500元，逆向行駛可罰600到1200元。

(中時)