與北海岸鄉親座談 林全：核一 核二如期除役
行政院長林全2日來到萬里的台電核二廠與北海岸鄉親座談核廢議題，會中林全承諾核一、核二廠屆時將如期除役，另外對於明日軍公教大遊行，林全表示社會應尊重任何人表達看法的權利，大眾應該以平常心看待。
行政院長林全受訪表示，目前核一、核二各一部機組停機，會盡一切方法保證供電量無虞，避免核電廠啟用，未來兩三年會進行電力結構的轉型，承諾核一、核二不會再延役，到期就會除役。
對於北海岸居民反對乾式貯存廠興建，林全表示，這正是他今天來北海岸和鄉親座談的目的，希望讓居民有充分表達機會。
關於日前張兆順接手兆豐銀董座，林全表示，張兆順過去在一銀、華僑銀行歷練豐富，一直是很不錯的人選，只是因為受限公股董事長通常要在65歲以下，才一直沒有找他過來。不過，因為目前情況非常特殊，外界希望找一個跟兆豐沒有淵源的人來處理後續問題。
另外對於九三軍公教大遊行，林全表示，軍公教上街頭遊行是他們表達看法的權利，社會大眾應該尊重，公共政策本來就會有不同意見，盼民眾以平常心看待，理性討論找出共識。
(中時)
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