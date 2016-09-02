持玩具槍威脅女駕駛 男子遭彰化快打警逮回
今天上午7點多，彰化縣溪州鄉中山路上，一名男子意欲強行進入女性駕駛的汽車副駕駛座內，還想持槍脅持控制被害人，被害女子見狀機警衝出車外，並大聲呼叫向路過民眾求助報警，歹徒趁隙駕駛黑色自小客車逃離現場。隨後警方出動快打部隊，動員警力到場，隨即將王姓犯嫌逮捕，帶回警局偵訊中。
警方在溪州萬景園藝中心舊大門前逮人，並將他壓制在地，赫然發現王嫌背包裡，內有玩具烏兹槍、玩具手槍各1把(均為玩具槍)、無火藥的自製爆裂物、手榴彈2顆、電擊棒1支、手銬2組、狗鍊1條，密錄器1個、安眠藥與鎮定劑30顆、現金新台幣15萬5000元、童軍繩1條、鴨舌帽1個及口罩1個、手機3支；犯案工具齊備令人咋舌。
警方指出，王嫌初步坦承以玩具手槍及衝鋒槍脅持民眾上車，並以手銬、童軍繩、自製詐彈、鎮靜劑等物控制被害人做為恐嚇取財之用。
(中時)
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