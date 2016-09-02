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持玩具槍威脅女駕駛 男子遭彰化快打警逮回

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持搶闖副駕駛座身上還綁詐彈 遭彰化快打警逮回
彰化北斗警方今天上午在溪州鄉中山路上及時逮住一名持玩具手槍意圖強行闖入汽車副駕駛座、脅持女性駕駛人以恐嚇取財的王姓嫌犯。（謝瓊雲翻攝）
持搶闖副駕駛座身上還綁詐彈 遭彰化快打警逮回
警方在王姓嫌犯裡起出大量的犯案工具，包含玩具手槍、手銬鍊條和自製的爆裂物、詐彈等。（謝瓊雲翻攝）

今天上午7點多，彰化縣溪州鄉中山路上，一名男子意欲強行進入女性駕駛的汽車副駕駛座內，還想持槍脅持控制被害人，被害女子見狀機警衝出車外，並大聲呼叫向路過民眾求助報警，歹徒趁隙駕駛黑色自小客車逃離現場。隨後警方出動快打部隊，動員警力到場，隨即將王姓犯嫌逮捕，帶回警局偵訊中。

警方在溪州萬景園藝中心舊大門前逮人，並將他壓制在地，赫然發現王嫌背包裡，內有玩具烏兹槍、玩具手槍各1把(均為玩具槍)、無火藥的自製爆裂物、手榴彈2顆、電擊棒1支、手銬2組、狗鍊1條，密錄器1個、安眠藥與鎮定劑30顆、現金新台幣15萬5000元、童軍繩1條、鴨舌帽1個及口罩1個、手機3支；犯案工具齊備令人咋舌。

警方指出，王嫌初步坦承以玩具手槍及衝鋒槍脅持民眾上車，並以手銬、童軍繩、自製詐彈、鎮靜劑等物控制被害人做為恐嚇取財之用。

(中時)

關鍵字：玩具槍彰化警
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