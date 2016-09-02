從影54年 成龍自認不是打星是演員

香港演員成龍從影54年，童星時期就開始拍片，以炫目武打動作，打造成龍式功夫喜劇；近來力求改變形象，他說，「我不是個動作明星，我是個演員」，想長久演下去。

奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院（Academy ofMotion Picture Arts and Sciences）宣布，將頒贈「主席獎（Governors Awards）」給成龍等人，表揚卓越影壇成就。

62歲的成龍童年時期接受京劇武生訓練，曾是「七小福」一員，8歲起以藝名元樓開始拍電影，西元1976年電影「新精武門」時改藝名為成龍，擅長炫目武打動作，開啟功夫喜劇片，歷年知名作品包括「醉拳」、「A計劃」及「警察故事」等系列電影。

以「警察故事3超級警察」、「重案組」獲第29、30屆金馬獎最佳男主角，成龍創下首位連莊金馬影帝紀錄。

1995年成龍以「紅番區」裡膽識過人的香港警察「馬漢強」一角，成功打進好萊塢，再推出「一個好人」、「尖峰時刻」，其中成龍憑藉「尖峰時刻」登上美國時代雜誌（Time）封面，之後陸續接演好萊塢電影，奠定成龍國際影星地位。

成龍主演電影，也擔任編劇、導演及監製，配音演出動畫系列電影「功夫熊貓」猴王角色，從影以來超過百部作品，成龍代表香港電影成就，在國際影壇也具影響力。

目前成龍正在台灣拍攝主演及監製新片「機器之血」，昨天開鏡記者會，成龍坦言這些年想改變形象，讓大家知道「我不是個動作明星，我是個演員」，動作演員演戲生命很短，希望長久演下去，演員要嘗試不同角色。

與金馬影后林鳳嬌結婚30多年，成龍是台灣女婿，育有兒子房祖名，林鳳嬌為照顧家庭息影；1999年成龍爆出與香港女星吳綺莉外遇風波，還有私生女，當時成龍一句「我犯了一個世上很多男人都會犯的錯」，備受爭議。

成龍演藝成就卓越，言論卻常惹議挨轟；面對不喜歡他的人，成龍說，「關公也有對頭人」，不可能全世界都喜歡他，只要喜歡他的人比不喜歡的人多，就代表他做的事是對的。現在不會為某件事、某句話不開心，「做好每天工作，我就會開心」。1050902

(中央社)