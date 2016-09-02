退休軍公教上街遊行 林全尊重

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退休軍公教人員明天將遊行抗議在年金改革議題中遭抹黑，行政院長林全今天出席北海岸鄉親座談會受訪表示，這是他們表達看法的權利，應該尊重。

他說，公共政策本來就會有不同意見，希望透過激盪和討論後聚焦。期待社會大眾以平常心看待過程，也希望經理性討論和溝通後能有共識，「這是民主社會必經的過程」。

監督年金改革行動聯盟計畫在九三軍人節當天，率領軍公教勞退休團體，舉行「抗議（總統）蔡英文，霸凌軍公教」大遊行。1050902

(中央社)