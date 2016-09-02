印尼證實感染茲卡案例

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印尼衛生部長妮拉表示，有幾名印尼民眾證實被感染茲卡病毒。

妮拉（Nila F. Moeloek）近日表示，感染茲卡病毒的民眾包括占碑省內陸部落的兒童以及若干名出國旅遊返國的民眾。

她指出，占碑省內陸部落的茲卡感染案例是由當地調查登革熱的研究員發現。

對於新加坡傳出茲卡疫情，妮拉已指示印尼各機場、港口衛生單位加強篩檢從新加坡入境印尼的民眾，

印尼目前正就這種蚊媒傳染病，對來自鄰國新加坡的旅客進行篩檢。相關當位已在提供新加坡旅客服務通道的8個海空港口，設置熱感應裝置，以偵測旅客異常體溫，其中也包括首都雅加達的機場。

印尼政府也提供旅客身體健康問卷，好讓他們能了解感染茲卡的症狀，並能立即向衛生單位回報。

印尼衛生部已建議外交部發布非必要勿赴新加坡的公告，特別是針對孕婦。1050902

(中央社)