新北新增1例腸病毒併發重症
新北市政府衛生局表示，各級學校陸續開學，1日新增確診1例腸病毒併發重症個案。衛生局呼籲家長多注意防疫。
衛生局表示，個案是新莊3歲男童於8月2日出現發燒、發疹、嗜睡與嘔吐等症狀，先至診所就醫後症狀未改善，轉往大醫院就診後住院治療至今，檢體經確認為腸病毒71型，目前病況穩定。
衛生局表示，經調查，個案家中同住1歲弟弟於7月底確診腸病毒，因兄弟皆為父母親自行照顧未就學，推測個案可能因接觸弟弟而感染，提醒家長照顧病童時，應更注意自己的預防措施，減少家中傳染機會。
衛生局表示，暑假結束後各級學校陸續開學，在校園裡的接觸較為密集，會提高腸病毒的傳播機會，家庭與社區的感染也會隨之增加，常會出現年度第二波腸病毒疫情。
衛生局提醒家長與教托育機構人員，與學幼童一起勤洗手，保持良好的個人衛生習慣，同時落實「生病不上學」，共同保護自己、同學與家人的健康。
衛生局強調，家長照顧感染腸病毒小朋友務必留意，如有嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、手腳無力、呼吸急促或心跳加快或意識不清等類似症狀，應馬上到大醫院或新北市7家腸病毒重症責任醫院就診。1050902
(中央社)
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