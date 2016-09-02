陸百座城市新屋均價 每坪19.5萬元

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數據顯示，中國大陸100個城市8月份的新屋均價為每平方公尺1萬2270元（每坪約新台幣19.5萬元），較7月成長2.17%，漲幅也較7月增加0.54個百分點，交易熱度不減。

中央人民廣播電台報導，大陸中國指數研究院統計，8月份在100個城市中，無錫、珠海、昆山等68個城市的新屋均價較7月上漲；重慶、哈爾濱等29個城市下跌；還有3個城市持平。

報導指出，無論月增率還是年增率，這100個城市8月份的新屋均價都有成長。其中，長三角、珠三角、環渤海3大城市圈的漲幅最明顯。

中國指數研究院分析，庫存壓力較大的如長沙等城市，採取放寬住房公積金貸款政策、給予財政補貼等措施刺激需求，鼓勵消化庫存；而一、二線城市近來接連售出高價地塊，帶動地價上漲，也提升房價上漲預期。

此外，大陸核心城市的房市成交仍維持較高熱度，且持續向周邊城市擴散。

但中國指數研究院預測，在焦點城市房屋交易持續熱絡下，房市調控力度可能進一步加大，未來可能有更多城市加入政策緊縮。但因大陸房市進入「金九銀十」的傳統旺季，這100座城市住宅均價上漲趨勢仍可能持續。1050902

(中央社)