陸百座城市新屋均價 每坪19.5萬元
數據顯示，中國大陸100個城市8月份的新屋均價為每平方公尺1萬2270元（每坪約新台幣19.5萬元），較7月成長2.17%，漲幅也較7月增加0.54個百分點，交易熱度不減。
中央人民廣播電台報導，大陸中國指數研究院統計，8月份在100個城市中，無錫、珠海、昆山等68個城市的新屋均價較7月上漲；重慶、哈爾濱等29個城市下跌；還有3個城市持平。
報導指出，無論月增率還是年增率，這100個城市8月份的新屋均價都有成長。其中，長三角、珠三角、環渤海3大城市圈的漲幅最明顯。
中國指數研究院分析，庫存壓力較大的如長沙等城市，採取放寬住房公積金貸款政策、給予財政補貼等措施刺激需求，鼓勵消化庫存；而一、二線城市近來接連售出高價地塊，帶動地價上漲，也提升房價上漲預期。
此外，大陸核心城市的房市成交仍維持較高熱度，且持續向周邊城市擴散。
但中國指數研究院預測，在焦點城市房屋交易持續熱絡下，房市調控力度可能進一步加大，未來可能有更多城市加入政策緊縮。但因大陸房市進入「金九銀十」的傳統旺季，這100座城市住宅均價上漲趨勢仍可能持續。1050902
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。