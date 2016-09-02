NBA》吐槽川普 韋德不想家人被當政治工具
還沒從堂妹妮姬在芝加哥遭到槍殺傷痛中恢復的公牛後衛韋德，2日接受《ABC》訪問表示，面對美國總統候選人川普在推特表達哀悼之意，且順便替自己政見推銷的做法，讓韋德感到有點「牴觸」，更不希望自己家人被人用來謀取政治利益。
川普先前在推特上哀悼妮姬，且寫，「韋德堂妹跟她的小孩，竟然走在芝加哥街頭遭到槍殺，就像我一直說的那樣，非裔美國人會把票投給我的。」擺明就在利用這次不幸意外，趁機宣傳他的政見。
面對川普的做法，韋德的回應還算婉轉，「我很感激這個事件引發不少討論，但從另一個角度來看，我的感覺並不好受，因為我的家人，以及芝加哥整個城市都在面對這些問題，卻看起來有人正在趁機謀取政治利益。」
(中時電子報)
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