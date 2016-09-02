路口擦撞 騎士多處擦挫傷

馬路如虎口！昨晚間11時許，新北市中和區中和路360巷口，駕駛小客車的64歲潘姓駕駛，自中和路直行後左轉中和路360巷時，與直行往永和方向的22歲張姓機車騎士發生擦撞，張男手部及身體多處擦挫傷，相關肇事原因待釐清。

(中時)