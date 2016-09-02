Google傳已中止模組化手機計畫Ara

Ara計畫預定要推出模組式手機。(圖取自Ara計畫網頁)

谷歌(Google)傳出已中止製造可替換相機、電池等零件的模組式手機Ara的計畫，路透社(Reuters)兩個孰悉這方面事務的消息人士指出，這是為了整頓該公司在硬體方面的發展。

這個消息和五月Ara計畫的宣布大相逕庭，當時該計畫在開發者大會中宣布一系列合作夥伴，並表示將在今年秋天推出開發者版本。谷歌發言人不願對此消息發表評論，Ara計畫的網頁目前也仍顯示開發者版本將在秋季推出。當初這個計畫的目的是要讓手機使用者，可以客製化手機的零件，例如增加額外電池、自由選配攝影機和揚聲器等。

雖然谷歌不會自己推出這款手機，但路透社其中一個消息來源指出，谷歌會和其他公司合作，透過授權等方式讓這款手機上市。

砍掉Ara計畫只是谷歌整頓硬體方面發展的初步之一，谷歌在硬體方面已經推出了筆電Chromebook和手機Nexus。前Motorola總裁Rick Osterloh今年已經回鍋谷歌，掌管這個硬體重整的過程。

分析研究公司TECHnalysis Research的分析師Bob O’Donnell說，谷歌中止Ara計畫的決定不令人意外，雖然模組式手機在科技人圈內引發很大的興趣，但是這種手機很難推出市場，因為這些可以替換的零件使得手機變得很龐大、成本也相當高昂。O’Donnell說，這是個失敗的科學實驗，谷歌已經放棄並往其他方向發展。

負責Ara計畫的谷歌旗下公司Advanced Technology and Projects，目標就是要發展各種新科技裝置，但是該公司已經開啟或中止數起發展計畫，例如去年該公司就決定放棄在波多黎各和拉丁美洲地區的電信公司一起推出模組式手機的計畫。

(中時電子報)