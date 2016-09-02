許淑淨拜會 王金平試戴奧運金牌

前立法院長王金平今天接見里約奧林匹克運動會舉重金牌選手許淑淨，大讚許淑淨是真正的台灣之光，希望繼續努力，並向許淑淨借看並試戴奧運金牌，稱是無價之寶。

王金平上午在立法院辦公室與許淑淨、中華代表團總領隊陳士魁、教練蔡溫義與中華民國舉重協會理事長張朝國會面。

王金平稱讚許淑淨是真正的台灣之光表示，許淑淨在負傷情況下，完成奪金使命，讓大家感到很欣慰，希望許淑淨繼續努力，維持身體健康，未來在世界大學運動會、亞洲運動會及4年後東京奧運再拿金牌。

此外，他說，要獲好成績就要有好教練，蔡溫義是最傑出的教練，在奧運用腦力、智慧，幫許淑淨拿到最難得的金牌。

王金平隨後主動詢問許淑淨是否可給他看一下奧運金牌，許淑淨大方拿出金牌，現場發出陣陣讚嘆聲。

王金平說，報紙講這面金牌只有新台幣1萬多元價值，事實上是無價之寶。

王金平隨後笑著對許淑淨說，「金牌借我戴一下」，就把奧運金牌掛在自己脖子上仔細研究，「這真的非常難得，對我們來講，這是稀世之寶」。

許淑淨表示，之前王金平都會給她一些鼓勵，幫她加油，回國後就特地找時間拜會；蔡溫義說，平常看到王金平處理事情非常沉著，是他的典範，在這次奧運也記得要沉著以對。

王金平說，總統蔡英文曾強調幾年內要陸續增加教育部體育署預算，而體育署明年度預算有增加，顯示政府有心推廣體育，期待未來可培育更多運動好手。1050902

(中央社)