防治登革熱 成大發表掌蚊人平台
成功大學今天舉辦「掌蚊人」雲端整合防疫平台發表會，民眾可透過平台回報髒亂點，還有寓教於樂的打蚊子遊戲，希望將防蚊與防疫的意識深植於民心，遠離登革熱及病媒蚊威脅。
發表會上午在成大光復校區舉行，台南市長賴清德與台南市政府衛生局長林聖哲也出席致意。
成大校長蘇慧貞表示，「掌蚊人」雲端整合平台，目前提供手機APP及專業網站服務。APP強調的是便利性，提供即時的登革熱熱區動態圖、結合google地圖的快篩醫療診所查詢、髒亂點回報、蚊蟲叮咬回報等可與市府結合的服務。
蘇慧貞指出，專業網站則提供即時疫情資訊、專欄報導、民眾問答等服務；目前著手開發的打蚊子遊戲「掌蚊宗師」，將一些防疫所需的知識，化為遊戲寶物，寓教於樂。
她說，成大團隊費盡心思將病媒蚊防治及防疫意識，透過APP及網站內化於人心，希望民眾可以身體力行。
賴清德表示，台南市去年登革熱疫情嚴重時，成功大學就出錢出力，協助市府進行登革熱防治工作，對控制疫情很有幫助。「掌蚊人」系統讓登革熱防治進入新的里程碑，讓防治層面更廣，每一個關心的人都可透過科技方式參與防疫。
他說，今年的登革熱疫情較去年減緩許多，加強境外移入個案的管制是很重要的工作，市府要求有聘用外勞的事業單位加強控管，得到不錯的效果。1050902
(中央社)
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