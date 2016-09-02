騎單車未戴安全帽 傷重風險高2.4倍

我要評比

不少民眾騎單車通勤或運動，但多數人未戴安全帽。研究發現，騎腳踏車未戴安全帽危險性是有戴安全帽者2.4倍；因車禍死亡單車騎士，未戴安全帽者達60%。

前衛生福利部長、台北醫學大學講座教授邱文達過去成功推動騎機車戴安全帽、降低機車族傷亡事故，他今天在台北醫學大學舉行記者會，發表騎乘腳踏車戴安全帽研究數據。

邱文達表示，過去推動騎機車戴安全帽，從西元1997年開始，受傷人數從7000人降到3400人，且從10大死因第3名降到第6名，顯見戴安全帽有效避免交通意外傷亡。

他表示，騎單車也需安全帽保護，台灣腳踏車事故從2005年的7000多件到2013年的1萬4000多件足足增加1倍；腳踏車死亡事故占整體交通死亡事故，也從2005年的3.55%提升到6.74%。

財團法人外傷防治暨災難醫學研究基金會在北醫衛生政策暨健康照護中心衛生論壇平台分享，收集全台灣10萬筆頭部外傷資料庫顯示，未戴安全帽者預後結果為死亡、植物人、殘障狀態為有戴安全帽者的2.419倍。未戴安全帽者約有20%入院時嚴重度為中重度，而戴安全帽者僅約2%。

研究發現，相較於戴安全帽者，未戴安全帽的腳踏車騎士較易發生意識喪失、健忘、神經損傷、臉部骨折等情形。戴安全帽者比未戴安全帽者入院時嚴重度較輕、出院時預後結果較佳、入住加護病房比率較低，且住院時間較短。

根據美國高速公路安全保險協會的研究顯示，2014年720名因車禍死亡的腳踏車騎士，當中未戴安全帽者高達60%。

邱文達表示，摩托車事故因速度更快，發生事故中重度腦傷機率高，戴安全帽的防護效果約4到5成，但腳踏車速度較慢，戴安全帽防護性更高，約可到7成。

他表示，未來希望推動騎腳踏車戴安全帽入法，尤其現在很多城市都有公共腳踏車租用，且腳踏車事故也逐年增加，推動戴安全帽有必要，但目前租用腳踏車不方便附安全帽，民眾也多不會自備，怎麼提升方便性還有待研究。

邱文達也建議，單車族除帶安全帽，最好穿反光衣、腳踏車前燈後燈都要有。安全帽要選用頭圍相近者，帽延要齊眉，扣環一定要扣上，動動嘴巴看看帽子有沒有牽扯，正確配戴才能安全。1050902

(中央社)