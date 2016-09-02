英國研究：未來亞非將有20億人有感染茲卡病毒風險
茲卡病毒在新加坡已感染破百例，造成民眾恐慌。據英國廣播公司(BBC)報導，科學家們在《柳葉刀》（The Lancet）感染性疾病雜誌發表報告稱，未來亞洲和非洲，將有20億人有感染茲卡病毒的風險。
報導指出，研究者表示，印度、印尼和奈及利亞是最易感染的地區。但他們也表示有些地區已有該病毒的免疫，這可能降低感染風險。該研究團隊由牛津大學、加拿大多倫多大學和倫敦熱帶衛生與醫學院組成。團隊稱，「大量」人口居住在很難防控、檢測和治療茲卡病毒的環境中。
報導稱，該團隊研究了影響茲卡病毒傳播的以下因素：從南美的茲卡感染區旅行至非洲和亞洲的人數；可傳播該病毒的蚊子的存在；用氣候來衡量某地區是否處於茲卡爆發的高危區。
報導稱，研究者在報告中表示，因缺乏醫療資源，菲律賓、越南、巴基斯坦和孟加拉將可能成為茲卡的高發區。目前茲卡在超過65個國家和地區傳播。該病毒通過蚊子叮咬傳播，近期病毒傳到了非洲。
報導引述諾丁漢大學教授鮑爾（Jonathan Ball）表示，「茲卡病毒在非洲和亞洲某些地區潛伏很多年，該地區的很多人口可能已經有免疫力。」他說，「茲卡的傳播提醒我們全球醫療衛生資源的不均衡，也只有解決了這些問題，將來我們才有能力抵禦其它病毒的傳播。」
據悉，英國著名的醫學雜誌《柳葉刀》（The Lancet），創刊於1823年，為世界上最悠久及最受重視的同行評審性質之醫學期刊。
(中時)
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