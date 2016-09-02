世足資格賽》梅西歸隊 率阿根廷贏球

梅西進球後握拳慶祝。（美聯社）

梅西歸位，阿根廷吃下定心丸！「小獅王」梅西結束短暫的「國家隊引退」，於今天的世界盃資格賽重新披上阿根廷的藍白戰袍，立刻在第43分鐘攻入精彩進球，幫助「藍白軍團」主場1比0氣走烏拉圭，並以1分之差躍居南美區榜首。

梅西起腳遠射破門。（美聯社）

梅西在上半場終了前遠射破門。（美聯社）

梅西在百年美洲盃屈居亞軍後心情低迷，一度宣布結束國家隊生涯，阿根廷足協也被認為難辭其咎。不過休息之後，梅西打消引退念頭，宣布重返國家隊，只是賽前又傳出受傷消息，直到最後一刻才確認他能列入先發名單。

這場世足資格賽南美區龍頭之爭，勝負果然決定在梅西的腳下，第43分鐘他於禁區外秀出絢麗的左腳跟挑球過頂美技，身旁4、5名烏拉圭球員尚未回神，梅西轉身就起左腳遠射，精準打入球門左下死角，替阿根廷先馳得點。

阿根廷的戴巴拉在上半場終了前被紅牌罰下，梅西生氣的向裁判抗議。（美聯社）

上半場終了前，阿根廷的戴巴拉因鏟球犯規領到第2張黃牌，遭到罰下，迫使主隊得以10人應付下半場，不過藍白軍團仍撐完最後45分鐘。這場勝利也讓阿根廷在南美區的積分達到14分，以1分之差把烏拉圭擠到第2。

(中時電子報)