世足資格賽》梅西歸隊 率阿根廷贏球
梅西歸位，阿根廷吃下定心丸！「小獅王」梅西結束短暫的「國家隊引退」，於今天的世界盃資格賽重新披上阿根廷的藍白戰袍，立刻在第43分鐘攻入精彩進球，幫助「藍白軍團」主場1比0氣走烏拉圭，並以1分之差躍居南美區榜首。
梅西在百年美洲盃屈居亞軍後心情低迷，一度宣布結束國家隊生涯，阿根廷足協也被認為難辭其咎。不過休息之後，梅西打消引退念頭，宣布重返國家隊，只是賽前又傳出受傷消息，直到最後一刻才確認他能列入先發名單。
這場世足資格賽南美區龍頭之爭，勝負果然決定在梅西的腳下，第43分鐘他於禁區外秀出絢麗的左腳跟挑球過頂美技，身旁4、5名烏拉圭球員尚未回神，梅西轉身就起左腳遠射，精準打入球門左下死角，替阿根廷先馳得點。
上半場終了前，阿根廷的戴巴拉因鏟球犯規領到第2張黃牌，遭到罰下，迫使主隊得以10人應付下半場，不過藍白軍團仍撐完最後45分鐘。這場勝利也讓阿根廷在南美區的積分達到14分，以1分之差把烏拉圭擠到第2。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。