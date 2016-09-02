大巨蛋若解約 柯文哲：像準備聯考因應

台北市長柯文哲今天說，日前和遠雄巨蛋事業股份有限公司董事長趙藤雄會面，是要說明市府態度，但雙方各自表達立場，要求8日前完成變更；至於解約部分，會像準備考聯考一樣。

柯文哲上午出席「台北市參與式預算提案成果發表會」後受訪，媒體提問，和趙藤雄2週前見面談大巨蛋，但會中無具體結論與交集的想法。

柯文哲表示，與趙藤雄會面是要說明台北市政府立場和態度，遠雄去年5月20日因不按圖施工被勒令停工，行政法院、監察院認為北市府合法，遠雄要全面復工，還是要申請建照變更。

媒體提問，會面時是否提及8日可能解約？他說，所有準備都會持續，「像考聯考」，前提是要先想辦法解決問題。遠雄民國103年就送資料給台灣建築中心審查，事後卻表達不願送資料給台北市審查，「我跟他說，你要在台北市蓋房子，但卻不給建管處發建照，那台北市長換你做好了」。

趙藤雄是否談到解約？柯文哲表示，雙方各自表達立場，台北市委員會公開透明，開放旁聽，還全程錄影、錄音，遠雄卻懷疑台北市不公正，「觀念滿奇怪」。

他說，去年5月台北市議會就要求解約，但考量BOT案，讓大家有溝通機會，並釋出誠意，遠雄卻擺出態度不給審。8日要完成建照變更，「一直拖下去也不是辦法」。

柯文哲表示，就算大巨蛋解約，也不見得會拖在那裡，談判會繼續進行，進入法律訴訟是最下策，還是會有各種協商做法。1050902

(中央社)