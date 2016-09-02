男子4次酒駕遭通緝　瞎扯患重病要喝酒

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黃姓男子因多次酒駕，5月遭判刑確須入監服刑卻拒不到案，1日第四度遭警方逮捕酒後騎車。（黎薇翻攝）

黃男第4次被警方查獲酒後駕車，到案後辯稱「因重病才要喝酒。」（黎薇翻攝）

打零工維生的54歲黃姓男子近年來3次酒駕被警方查獲，今年5月因公共危險遭判刑確定，因未服刑遭通緝。

昨天中午黃男酒後又騎機車，被轄區派出所長發現，渾身酒氣的黃男見到警察騎機車逃逸，追逐500公尺仍被員警攔下，酒測值達0.57毫克，黃男第4次被警方查獲酒後駕車，他辯稱「因為重病才要喝酒。」

警方再依公共危險罪嫌將黃男移送，這次他真的要入監服刑，檢方訊問後將他發監執行

(中時)