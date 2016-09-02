東協峰會 杜特蒂歐巴馬可能互嗆
菲媒報導，即將在寮國永珍召開的東南亞國家協會領袖峰會暨相關峰會，菲律賓總統杜特蒂與美國總統歐巴馬，可能因人權議題而相互嗆聲。
菲律賓英文大報「馬尼拉公報」今天報導，杜特蒂在人權議題上毫不畏懼與歐巴馬發生「潛在對抗」，人權議題可能使美國與菲律賓這2個「長期盟友」的關係變色。
報導引述杜特蒂說，「（歐巴馬）要跟我說話，有什麼問題？在你們那裏，黑人已經趴在地上，還被開槍射殺，好萊塢也因毒品成為瘋狂的群落。」
歐巴馬預定於6日在東協峰會的外場與杜特蒂會面，白宮發言人厄尼思特（Josh Earnest）日前說，歐巴馬將「毫不保留地」就菲國人權議題，提出「充份的證據與相關關切事宜」。
在2人將在永珍會面的安排曝光之後，杜特蒂曾表示準備與歐巴馬討論任何議題，包括菲國人權局勢在內，但在此之前，歐巴馬必須先聽他分析菲國在反毒戰的情況。
根據白宮網站張貼的記者會文字記錄，厄尼思特也指出，歐巴馬與杜特蒂會面討論的事務，不會局限於人權，還將包括南海安全局勢等其他重要議題。
厄尼思特指出，美國與菲律賓在海事安全上有著共同利益，而作為美國的協議盟友，菲律賓得到的更多，具體利益之一，就是美國提供的2艘海岸防衛隊退役「韓密爾頓級」巡邏艦，提升了菲國防衛的能力。
另方面，杜特蒂已因「行程滿檔」而回絕與聯合國秘書長潘基文會面的安排。
潘基文和聯合國人權相關事務專員，均曾抨擊菲國在掃毒行動上漠視人權。1050902
(中央社)
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