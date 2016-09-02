民進黨團：年金若不改 恐破產危機

民主進步黨立法院黨團幹事長吳秉叡今天表示，年金改革是政府不可迴避的任務，各退休基金出現財務失衡狀況，不改變就可能破產，希望大家相忍為國，讓年金制度永續。

監督年金改革行動聯盟計畫在九三軍人節當天，率領軍公教勞退休團體進行「抗議（總統）蔡英文，霸凌軍公教」大遊行。

吳秉叡上午在立法院舉行記者會說，國民平均餘命已近80歲，生存年齡延長6、7年，當初設計制度時沒料想到；日本、韓國、美國與瑞典都推動年金改革，這不是台灣獨有問題，尤其相較OECD（經濟合作暨發展組織）先進國家，台灣的所得替代率較高，希望降到與世界標準接近或略高一點。

他說，政府不得不推動改革，是要大家相忍為國、為台灣，讓年金制度永續，改革過程中會資訊透明、持續溝通，希望達成年金永續目標。

民進黨籍立法委員王榮璋說，年金改革絕非清算鬥爭，所有年金保險都面臨破產可能；遊行是人民權益，但明天的遊行訴求模糊，目前官方會議討論中，沒批評過任何軍公教年金現況。民進黨作為負責任的執政黨，提出的內容與版本可受檢驗、公評，且一定要在立法院通過，才會執行改革。

民進黨籍立委陳其邁表示，有網路謠言說年金改革要繳回已領的退休軍公教優惠利息存款，這是錯誤解釋，要看新法規怎麼規定再處理；未來年金改革要考量公共利益及政府財政負擔，就制度性做一些改變，「讓年輕世代能繳得起也領得到年金，才是這次年金改革最大目的」。1050902

(中央社)