A-225型號持有權 不會轉交中國

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烏克蘭國有企業安東諾夫表示，不會向中國轉交A-225運輸機的智慧財產權以及型號合格證的持有權。

A-225為世界上最大的運輸機，全球僅有一架。由烏克蘭國防工業集團的旗下企業安東諾夫所製造。

大陸央視先前報導，根據中國空域產業集團與烏克蘭國有企業安東諾夫簽署的合作協議，烏克蘭將向中國轉交A-225運輸機的所有權，其中包括使用飛機圖紙和技術參數。

俄羅斯衛星網指出，烏克蘭安東諾夫公司對此強調，「不會向中國轉交A-225飛機型號合格證的持有權，其中包括A-225的知識產權」。

消息指出，安東諾夫與中國空域產業集團簽署有關A-225的合作協議，雙方有意長久合作。第一階段在安東諾夫國有企業製造出第二架升級版的A-225，並向中國空域產業集團供應。

第二階段將根據安東諾夫的許可，在中國聯合量產A-225。1050902

(中央社)