文青週末地圖 故宮藏玻璃文物特展

我要評比

週末將至，本週優質藝文活動包括，「福彩．版華：廖修平之多元藝道」特展、紀州庵玩書節特展、若水澄華-院藏玻璃文物特展、「傳承‧傳演」傳統戲公演等。

一：「福彩．版華：廖修平之多元藝道」特展，廖修平素有「台灣現代版畫之父」尊稱，也有「台灣版畫師傅」美名。

國立歷史博物館為了讓民眾重新認識這位長期廣泛耕耘、探索的藝術工作者，特別舉辦「福彩．版華：廖修平之多元藝道」特展，展出涵蓋他從學生時期習藝之作、各時期廣為人知的代表作和近年來的立體創作，全面性地詮釋廖氏藝術多元面向。

展覽的內容包含「啟蒙．探討」、「廟飾記憶」、「符號人生」、「季節歲月」、「木頭人系列」、「默象系列」與「夢境系列」，以油畫、浮雕、雕塑及裝置為主軸，藉此展覽彰顯藝術家的畢生的熱情與理想及對藝術戮力不懈與傳承之功。

「福彩．版華：廖修平之多元藝道」特展9月3日起至10月23日在國立歷史博物館一樓展出。

二：紀州庵玩書節特展紀州庵「玩書節」是每年紀州庵的大型活動，這次玩書節「台北文青感官世界」以1920年代為背景，帶大家重回到一百年前的文青生活。

1920年代是台灣現代化的濫觴，城市文化改變，成為作家、地方菁英書寫的重要內容，透過「閱讀、休閒、飲食」等物的體驗，感受時代的移動與感官經驗。

特展9月3日在紀州庵文學森林舉辦開幕展，結合講座、市集、納涼電影院、復古變裝趴，並有文創書店玩書節獨家限定書衣包裝，提供有志的文青們，來場穿越時空的文化之旅。

紀州庵文學森林玩書節「台北文青 感官世界」特展9月3日至10月2日在紀州庵文學森林展出。

三：若水澄華-院藏玻璃文物特展

故宮即日起推出「若水澄華-院藏玻璃文物特展」，共展出約240組件院藏玻璃珍品，邀您一探3000年前考古出土的原始玻璃到清宮御用精巧玲瓏的玻璃工藝。

展覽共分為三大單元，從考古出土的秦時期蜻蜓眼珠、戰國至西漢時期玻璃璧等原始玻璃第一單元，跨足到明末清初西洋玻璃製器的傳入，清康熙年間於內務府造辦處下設立專業作坊「玻璃廠」，融入歐洲傳教士與商賈引進的色料、配方與技術，研發製作宮廷御用玻璃器的清代宮室玻璃器用第二單元，舉凡透明光潔的平板玻璃、色彩豐富的單色玻璃、套色加彩玻璃、玻璃胎畫琺瑯、玻璃畫、以及多面切割鑲嵌玻璃等。

第三單元為玻璃光學應用，明清之際西洋千里鏡、玻璃眼鏡隨同使臣，傳教士以及商品貿易傳入中國，受到宮廷與士人階層的重視。具有觀遠、放大與照影等不同光學功能的透明玻璃，製作成時人所稱之窺筒、千里鏡、顯微鏡以及各式容鏡，開啟了新視野與更廣闊的知識疆界，也為近代中外文明交流搭建了橋梁。

「若水澄華-院藏玻璃文物特展」即日起在故宮北部院區展覽區一304展出。

四：「傳承‧傳演」傳統戲公演「傳統戲就是要看功力！」國立傳統藝術中心國光劇團週末推出「傳承‧傳演」傳統戲公演。9月3日在國立台灣戲曲學院木柵校區演藝中心演出「鍘美案」、「生死恨」、「白門樓」，皆由青年團員擔任主演，由國光延聘兩岸行家傳授。

9月4日則在國立台灣戲曲學院木柵校區演藝中心演出「女殺四門」、「女起解」、「劉唐下書」、「坐樓殺惜」。

「女殺四門」，由武旦、花旦兼修的蔣孟純主演，中國國家京劇院林燕老師親授；「女起解」由剛主演「春草闖堂」、嗓音甜美的青春美旦黃詩雅主演名妓蘇三，上海戲曲學院梅派名家沈漪朗老師親授，「蘇三離了洪洞縣」唱段膾炙人口，資深名丑陳清河飾演崇公道。

國光當家老生唐文華甫主演「關公在劇場」的關公，緊接著又馬不停蹄投入「劉唐下書」、「坐樓殺惜」的排練，倍極辛勞，更展現前輩提攜後進的氣度。

五：查爾斯．洛依德薩克斯風四重奏音樂會

兩廳院夏日爵士節9月2日邀請爵士薩克斯風傳奇大師查爾斯．洛依德（Charles Lloyd），縱橫爵士樂壇超過50年，將以傳奇之姿，重磅登台引爆爵士能量。

查爾斯．洛依德首度登台，榮獲國家藝術基金會爵士大師獎（NEA Jazz Masters）肯定，此獎是為了表彰爵士音樂家的工作成果而頒發的年度獎項，而一年最多僅有7人能夠獲獎，這同時也是美國爵士樂音樂家的最高榮譽。

查爾斯．洛依德始終保持著前衛創作精神，無論是否來自不同風格的音樂元素，他都能信手拈來而自成一格，屢屢開創出不同的音樂風貌。

查爾斯．洛依德薩克斯風四重奏音樂會9月2日在國家音樂廳演出。1050902

(中央社)