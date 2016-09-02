928教師不放假 教長：表達敬意最重要
今年9月28日「教師節」出現勞工休假、教師不能休的狀況。教育部長潘文忠今天表示，休假議題要放到全國性例假日去思考，但不管如何，教師節最重要的是表達對老師的敬意。
潘文忠今天出席「好老師記一輩子」記者會，為9月「敬師月」做宣傳，會後接受媒體採訪，對於近來與教師有關的新聞議題發表看法。
勞工法定工時今年起下修每週40小時，勞動部起先配合修正，刪除7天國定假日，卻被勞權團體抗議，立法院也決議不予備查。勞動部日前說明，原公告的施行細則失效，7天國定假日恢復，包括9月28日的教師節。
然而，教師節並非教職人員的法定休假日，教師仍要到學校上課。也就是說，今年9月28日勞工可以休假，教師卻不能休。
對此，潘文忠表示，教師節是屬於老師的節日，這點沒有爭議，但休假與否，要放到全國性國定假日做思考，從整體面討論，才會有一致性。
不過潘文忠說，教師節最重要的，還是表達對老師的敬意。教育部也舉辦一系列活動，包括邀請民眾到教育家部落格寫下感謝老師的話，並和觀光工廠促進協會合作，提供教師優惠。
另外，9月3日部分軍公教團體將走上街頭，抗議政府的年金改革。潘文忠說，公教人員上街表達心聲，政府都會尊重，「目前都還是討論過程，都還不是結論。」
潘文忠表示，相信多數教師都能理解，目前年金碰到很大的困難，年金改革委員會已納入各類型的代表，包含教師團體、退休教師團體等，部分團體也支持改革的必要性，呈現多元意見。1050902
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。