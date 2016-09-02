928教師不放假 教長：表達敬意最重要

我要評比

今年9月28日「教師節」出現勞工休假、教師不能休的狀況。教育部長潘文忠今天表示，休假議題要放到全國性例假日去思考，但不管如何，教師節最重要的是表達對老師的敬意。

潘文忠今天出席「好老師記一輩子」記者會，為9月「敬師月」做宣傳，會後接受媒體採訪，對於近來與教師有關的新聞議題發表看法。

勞工法定工時今年起下修每週40小時，勞動部起先配合修正，刪除7天國定假日，卻被勞權團體抗議，立法院也決議不予備查。勞動部日前說明，原公告的施行細則失效，7天國定假日恢復，包括9月28日的教師節。

然而，教師節並非教職人員的法定休假日，教師仍要到學校上課。也就是說，今年9月28日勞工可以休假，教師卻不能休。

對此，潘文忠表示，教師節是屬於老師的節日，這點沒有爭議，但休假與否，要放到全國性國定假日做思考，從整體面討論，才會有一致性。

不過潘文忠說，教師節最重要的，還是表達對老師的敬意。教育部也舉辦一系列活動，包括邀請民眾到教育家部落格寫下感謝老師的話，並和觀光工廠促進協會合作，提供教師優惠。

另外，9月3日部分軍公教團體將走上街頭，抗議政府的年金改革。潘文忠說，公教人員上街表達心聲，政府都會尊重，「目前都還是討論過程，都還不是結論。」

潘文忠表示，相信多數教師都能理解，目前年金碰到很大的困難，年金改革委員會已納入各類型的代表，包含教師團體、退休教師團體等，部分團體也支持改革的必要性，呈現多元意見。1050902

(中央社)