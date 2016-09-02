世界保育大會揭幕 歐巴馬籲陸齊力減碳
為期10天的世界保育大會（World Conservation Congress）今天在夏威夷揭開序幕，美國總統歐巴馬呼籲美中等碳排大國，對發展清潔能源與減少碳排，負有特殊責任。
法新社報導，由國際自然保育聯盟（IUCN）發起的這項大會，在威基基海灘（Waikiki Beach）的夏威夷傳統儀式下揭開序幕，9000多名來自世界各國的領袖、政策制訂者及環保人士齊聚檀香山。
IUCN總幹事安德森（Inger Andersen）表示，這是美國首度舉辦世界保育大會，也是歷來參與世界保育大會人數最多的一次；世界保育大會每4年舉行一次。
夏威夷州州長艾格（David Ige）在開幕式上宣布了一項新計畫，整個夏威夷州要提升再生能源使用，並在尊重原住民權益下保護海洋。
艾格表示，他們預計2030年以前，能有效管理夏威夷近岸30%的水域，包括每年帶給夏威夷觀光業3.6億美元的珍貴珊瑚礁；他也誓言讓夏威夷的食物產量到2020年時增加1倍。
與會的歐巴馬於致詞時，呼籲各國團結因應氣候變遷，像是海平面上升帶給全球各島國的威脅。
歐巴馬說：「最大的碳排國，像美國與中國大陸，有特殊責任採取行動，以確保各國都願盡一份心力，跨越發展帶來污染的階段，改採清潔能源戰略。」
歐巴馬重提美國、加拿大、墨西哥已承諾，2025年以前國內50%的電力來自清潔能源。1050902
(中央社)
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