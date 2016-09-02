有神快拜！球迷衝進場膜拜梅西

阿根廷球迷衝進場膜拜偶像梅西，一旁烏拉圭球員看了也無奈。（美聯社）

「小獅王」梅西今在世足資格賽重返阿根廷國家隊，粉絲們終於盼到救世主歸隊，還有一位球迷在比賽中衝入場內擁抱梅西，甚至跪在地上流露景仰神情，展現小獅王的超高人氣。

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阿根廷隊長梅西被衝進場的球迷撞到。（美聯社）

阿根廷球迷衝進場膜拜偶像梅西。（美聯社）